SUPER LOTO, Espace Jean Cassan (salle des fêtes et gymnase), Escalquens

SUPER LOTO Dimanche 29 mars, 13h30 Espace Jean Cassan (salle des fêtes et gymnase) Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-29T13:30:00+02:00 – 2026-03-29T19:00:00+02:00

Fin : 2026-03-29T13:30:00+02:00 – 2026-03-29T19:00:00+02:00

+ de 3 500 euros de lots

1 jambon a la pesée / 2euros

1 super bourriche / 2 euros

3 euros le carton

12 euros les 6 cartons

20 euros les 12 cartons

Espace Jean Cassan (salle des fêtes et gymnase) 31750, Escalquens Escalquens 31750 Haute-Garonne Occitanie

Super loto du Comité des Fêtes

comité des fêtes