SUPER LOTO, Espace Jean Cassan (salle des fêtes et gymnase), Escalquens
SUPER LOTO, Espace Jean Cassan (salle des fêtes et gymnase), Escalquens dimanche 29 mars 2026.
SUPER LOTO Dimanche 29 mars, 13h30 Espace Jean Cassan (salle des fêtes et gymnase) Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-29T13:30:00+02:00 – 2026-03-29T19:00:00+02:00
Fin : 2026-03-29T13:30:00+02:00 – 2026-03-29T19:00:00+02:00
+ de 3 500 euros de lots
1 jambon a la pesée / 2euros
1 super bourriche / 2 euros
3 euros le carton
12 euros les 6 cartons
20 euros les 12 cartons
Espace Jean Cassan (salle des fêtes et gymnase) 31750, Escalquens Escalquens 31750 Haute-Garonne Occitanie
Super loto du Comité des Fêtes
comité des fêtes