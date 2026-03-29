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SUPER LOTO, Espace Jean Cassan (salle des fêtes et gymnase), Escalquens

SUPER LOTO, Espace Jean Cassan (salle des fêtes et gymnase), Escalquens

SUPER LOTO, Espace Jean Cassan (salle des fêtes et gymnase), Escalquens dimanche 29 mars 2026.

Lieu : Espace Jean Cassan (salle des fêtes et gymnase)

Adresse : 31750, Escalquens

Ville : 31750 Escalquens

Département : Haute-Garonne

Début : dimanche 29 mars 2026

Fin : dimanche 29 mars 2026

SUPER LOTO Dimanche 29 mars, 13h30 Espace Jean Cassan (salle des fêtes et gymnase) Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-29T13:30:00+02:00 – 2026-03-29T19:00:00+02:00
Fin : 2026-03-29T13:30:00+02:00 – 2026-03-29T19:00:00+02:00

+ de 3 500 euros de lots
1 jambon a la pesée / 2euros
1 super bourriche / 2 euros
3 euros le carton
12 euros les 6 cartons
20 euros les 12 cartons

Espace Jean Cassan (salle des fêtes et gymnase) 31750, Escalquens Escalquens 31750 Haute-Garonne Occitanie
Super loto du Comité des Fêtes

comité des fêtes