Super Loto

2 rue de Touraine Fameck Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-26 14:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

L’Amicale du Personnel Communal de Fameck organise un grand Super Loto convivial, animé par Éric. Venez tenter votre chance lors d’un après-midi placé sous le signe du jeu et de la bonne humeur, avec de nombreux bons d’achats à gagner.

Au programme également bingo et tombola pour multiplier les occasions de repartir avec un lot. Une buvette et un espace de restauration seront proposés sur place afin de profiter pleinement de l’événement dans une ambiance chaleureuse et festive.

Réservation conseillée.Tout public

10 .

2 rue de Touraine Fameck 57290 Moselle Grand Est +33 7 71 23 51 01

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English :

The Amicale du Personnel Communal de Fameck is organizing a big, friendly Super Loto, hosted by Éric. Come and try your luck for an afternoon of fun and games, with lots of vouchers up for grabs.

Also on the program: bingo and tombola to multiply your chances of winning a prize. A refreshment stall and food court will be available on site, so you can enjoy the event in a warm and festive atmosphere.

Reservations recommended.

L’événement Super Loto Fameck a été mis à jour le 2026-03-11 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME