Super LOTO Salle des fêtes Fenioux

Vendredi 6 février

Début à 20h30 (ouverture des portes à 19h)

Salle des fêtes de Fenioux

Cartes cadeaux 400€ 100€ 50€, 30€ …. Et pleins de d’autres lots surprises à gagner !!

Parties enfants,

Parties spéciales,

Super tombola,

Bingo.

Animé par Jocelyne (joignable au 06 64 74 57 62), dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Buvette, sandwichs et crêpes sur place pour vous régaler toute la soirée !

Partagez cet événement autour de vous et venez nombreux soutenir l’APE ! .

Salle des fêtes 17 rue de Parthenay Fenioux 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 74 57 62 ape.fenioux@gmail.com

English : Super LOTO

