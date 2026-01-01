Super loto

Ferrières-en-Gâtinais Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 20:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Super loto

Venez tenter votre chance au super loto de l’Entente Sportive Gâtinaise section natation à Ferrières ! De très beaux lots sont à gagner. .

Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 81 03 91 73

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Super lottery

L’événement Super loto Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-01-27 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS