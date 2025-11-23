Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

SUPER LOTO Ganges

SUPER LOTO

SUPER LOTO Ganges dimanche 23 novembre 2025.

SUPER LOTO

29 Av. Pasteur, 34190 Ganges Ganges Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23
fin : 2025-11-23

Date(s) :
2025-11-23

Super Loto 2000 € en bons d’achats chez les commerçants locaux (Super U, Boucheries, magasins sport, caveau vins, produits du pays….etc…)
Quines, double-quines, carton plein
2 € le carton, 10 € les 6 cartons, 20 € les 14 cartons
Maïs interdit, prêt jetons marquage avec caution 5 €   .

29 Av. Pasteur, 34190 Ganges Ganges 34190 Hérault Occitanie   pach34@free.fr

English :

Super Loto 2000 ? in vouchers from local retailers (Super U, butchers, sports stores, wine cellars, local products….etc…)
Quines, double-quines, carton plein

German :

Super Loto 2000? in Form von Einkaufsgutscheinen bei lokalen Händlern (Super U, Metzgereien, Sportgeschäfte, Weinkeller, Produkte aus der Region….etc…)
Quines, Doppelquines, Volltreffer

Italiano :

Super Loto 2000 ? in buoni spesa presso rivenditori locali (Super U, macellerie, negozi di sport, cantine, prodotti locali ….etc…)
Quine, doppie quine, scheda completa

Espanol :

Super Loto 2000€ en vales de compra de comercios locales (Super U, carnicerías, tiendas de deportes, bodegas, productos locales ….etc…)
Quines, dobles quines, tarjeta completa

