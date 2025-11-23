SUPER LOTO Ganges

SUPER LOTO

Super Loto 2000 € en bons d’achats chez les commerçants locaux (Super U, Boucheries, magasins sport, caveau vins, produits du pays….etc…)

Quines, double-quines, carton plein

2 € le carton, 10 € les 6 cartons, 20 € les 14 cartons

Maïs interdit, prêt jetons marquage avec caution 5 € .

English :

Super Loto 2000 ? in vouchers from local retailers (Super U, butchers, sports stores, wine cellars, local products….etc…)

Quines, double-quines, carton plein

German :

Super Loto 2000? in Form von Einkaufsgutscheinen bei lokalen Händlern (Super U, Metzgereien, Sportgeschäfte, Weinkeller, Produkte aus der Region….etc…)

Quines, Doppelquines, Volltreffer

Italiano :

Super Loto 2000 ? in buoni spesa presso rivenditori locali (Super U, macellerie, negozi di sport, cantine, prodotti locali ….etc…)

Quine, doppie quine, scheda completa

Espanol :

Super Loto 2000€ en vales de compra de comercios locales (Super U, carnicerías, tiendas de deportes, bodegas, productos locales ….etc…)

Quines, dobles quines, tarjeta completa

