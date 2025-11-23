SUPER LOTO Ganges
SUPER LOTO Ganges dimanche 23 novembre 2025.
SUPER LOTO
29 Av. Pasteur, 34190 Ganges Ganges Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-23
Super Loto 2000 € en bons d’achats chez les commerçants locaux (Super U, Boucheries, magasins sport, caveau vins, produits du pays….etc…)
Quines, double-quines, carton plein
2 € le carton, 10 € les 6 cartons, 20 € les 14 cartons
Maïs interdit, prêt jetons marquage avec caution 5 € .
29 Av. Pasteur, 34190 Ganges Ganges 34190 Hérault Occitanie pach34@free.fr
English :
Super Loto 2000 ? in vouchers from local retailers (Super U, butchers, sports stores, wine cellars, local products….etc…)
Quines, double-quines, carton plein
German :
Super Loto 2000? in Form von Einkaufsgutscheinen bei lokalen Händlern (Super U, Metzgereien, Sportgeschäfte, Weinkeller, Produkte aus der Region….etc…)
Quines, Doppelquines, Volltreffer
Italiano :
Super Loto 2000 ? in buoni spesa presso rivenditori locali (Super U, macellerie, negozi di sport, cantine, prodotti locali ….etc…)
Quine, doppie quine, scheda completa
Espanol :
Super Loto 2000€ en vales de compra de comercios locales (Super U, carnicerías, tiendas de deportes, bodegas, productos locales ….etc…)
Quines, dobles quines, tarjeta completa
