Super loto Salle des fêtes Gannay-sur-Loire

Super loto

Salle des fêtes Route de Moulins. Gannay-sur-Loire Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 14:00:00

fin : 2026-03-08 19:00:00

Date(s) :

2026-03-08

Super loto de l’APE RPI des écoles de Gannay sur Loire, Paray-le Frésil et la Chapelle aux Chasses.

asso.rpi.gcp@gmail.com

English :

Super lotto for the APE RPI schools of Gannay sur Loire, Paray-le Frésil and la Chapelle aux Chasses.

L’événement Super loto Gannay-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-02 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région