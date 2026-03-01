Super loto Salle des fêtes Gannay-sur-Loire
Super loto Salle des fêtes Gannay-sur-Loire dimanche 8 mars 2026.
Super loto
Salle des fêtes Route de Moulins. Gannay-sur-Loire Allier
Tarif : – –
Date :
Début : 2026-03-08 14:00:00
fin : 2026-03-08 19:00:00
Date(s) :
2026-03-08
Super loto de l’APE RPI des écoles de Gannay sur Loire, Paray-le Frésil et la Chapelle aux Chasses.
Salle des fêtes Route de Moulins. Gannay-sur-Loire 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes asso.rpi.gcp@gmail.com
English :
Super lotto for the APE RPI schools of Gannay sur Loire, Paray-le Frésil and la Chapelle aux Chasses.
