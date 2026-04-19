Toulon-sur-Arroux

SUPER LOTO GOURMAND

Salle Jean Chandioux Toulon-sur-Arroux Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 13:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

L’Ablette Toulonnaise organise son LOTO GOURMAND le Dimanche 19 AVRIL 2026 à la Salle Jean Chandioux à TOULON-s-ARROUX Vente des cartes à partir de 13h Début des parties 14H

Tarif 8€ le carton 20€ les 3 cartons 30€ le 6 cartons .

Salle Jean Chandioux Toulon-sur-Arroux 71320 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 44 61 78 famille.boudot@orange.fr

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English : SUPER LOTO GOURMAND

L’événement SUPER LOTO GOURMAND Toulon-sur-Arroux a été mis à jour le 2026-04-11 par GUEUGNON │ OT Monts et Vallées Charolais Sud Bourgogne