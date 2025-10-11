SUPER LOTO SALLE DES FÊTES Grenade

SUPER LOTO SALLE DES FÊTES Grenade samedi 11 octobre 2025.

SALLE DES FÊTES Rue Chaupy Grenade Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Début : 2025-10-11

2025-10-11

L’association des parents d’élèves du Collège Grand Selve de Grenade organise son 2ème Super Loto, au profit des projets pédagogiques et culturels destinés aux collégiens.

Cet événement convivial est l’occasion idéale de passer un bon moment en famille ou entre amis, tout en soutenant les actions éducatives du collège.

De nombreux lots sont à gagner tout au long de la soirée bons d’achats, Airfryer, rétroprojecteur, jambons, paniers garnis et bien d’autres surprises.

Venez tenter votre chance, soutenir une belle cause locale et profiter de l’ambiance chaleureuse de ce loto solidaire. 20 .

SALLE DES FÊTES Rue Chaupy Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 37 66 00 parents.collegegrandselve@gmail.com

English :

The parents? association of Grenade?s Collège Grand Selve is organizing its 2nd Super Loto, in aid of educational and cultural projects for schoolchildren.

German :

Die Elternvereinigung des Collège Grand Selve in Granada veranstaltet ihr 2. Super Lotto zugunsten von pädagogischen und kulturellen Projekten für die Schüler der Mittelschule.

Italiano :

L’associazione dei genitori del Collège Grand Selve di Grenade organizza il suo 2° Super Loto, a favore di progetti educativi e culturali per gli alunni della scuola secondaria.

Espanol :

La asociación de padres del Collège Grand Selve de Grenade organiza su 2ª Super Loto, a beneficio de proyectos educativos y culturales para alumnos de secundaria.

