SUPER LOTO SALLE DES FÊTES Grenade
samedi 10 octobre 2026 · SALLE DES FÊTES · Grenade
Informations pratiques
Grenade
SUPER LOTO
SALLE DES FÊTES Rue Chaupy Grenade Haute-Garonne
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
L’association des parents d’élèves du Collège Grand Selve de Grenade organise son 3ème Super Loto, au profit des projets pédagogiques et culturels destinés aux collégiens.
Cet événement convivial est l’occasion idéale de passer un bon moment en famille ou entre amis, tout en soutenant les actions éducatives du collège.
De nombreux lots sont à gagner tout au long de la soirée : trottinette électrique, tireuse à bière, aspirateur sans fil, soins bien être, bons d’achat, paniers garnis, et d’autres surprises Tombola, buvette et pâtisseries. Ouverture des portes à 19h. Venez tenter votre chance, soutenir une belle cause locale et profiter de l’ambiance chaleureuse de ce loto solidaire. 20 .
SALLE DES FÊTES Rue Chaupy Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 37 66 00 parents.collegegrandselve@gmail.com
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English :
The Parents’ Association of Collège Grand Selve in Grenade is organizing its 3rd Super Lotto to benefit educational and cultural projects for middle school students.
L’événement SUPER LOTO Grenade a été mis à jour le 2026-09-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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