Super loto Salle des Floralies Guérande

Informations pratiques

Guérande

Super loto

Salle des Floralies Place des Salines Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:00:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Loto animé par Louis au profit d’oeuvres sociales.

Nombreux lots à gagner.

Bar et restauration sur place. Ouverture des portes à partir de 18h. .

Salle des Floralies Place des Salines Guérande 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 23 85 34 14 francoise.martel4@orange.fr

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English :

L’événement Super loto Guérande a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44