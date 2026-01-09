AGENDA · Guérande
Super loto Salle des Floralies Guérande
vendredi 2 octobre 2026 · Salle des Floralies · Guérande
Informations pratiques
Guérande
Super loto
Salle des Floralies Place des Salines Guérande Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:00:00
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
Loto animé par Louis au profit d’oeuvres sociales.
Nombreux lots à gagner.
Bar et restauration sur place. Ouverture des portes à partir de 18h. .
Salle des Floralies Place des Salines Guérande 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 23 85 34 14 francoise.martel4@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Super loto Guérande a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44
À voir aussi à Guérande (Loire-Atlantique)
- Journée découverte – Formation saliculture (44), Salle des Perrières, Guérande (44), Guérande 16 septembre 2026
- Méditation guidée relaxation profonde Guérande 17 septembre 2026
- Conférence Chroniques oubliées des mégalithes de Bretagne Centre Culturel Athanor Guérande 17 septembre 2026
- Carnet créatif et artistique Chat alors ! Guérande 18 septembre 2026
- Qi Gong en plein air relaxation en mouvement et étirements doux Jardin public Guérande 18 septembre 2026