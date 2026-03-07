Super loto Guewenheim

Super loto

Rue St Maurice Guewenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-03 19:30:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Venez tenter de gagner l’un des nombreux bons d’achat lors de ce super loto organisé par les Sapeurs Pompiers de Guewenheim. Planches acceptées, ouverture des portes à 18h30. Buvette et petite restauration sur place.

Rue St Maurice Guewenheim 68116 Haut-Rhin Grand Est +33 6 32 99 11 30

English :

Come and try to win one of the many vouchers at this super lotto organized by the Guewenheim Fire Brigade. Boards accepted, doors open at 6.30pm. Refreshments and snacks on site.

