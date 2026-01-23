Super Loto

Iffendic Ille-et-Vilaine

Super Loto organisé à la salle des fêtes d’Iffendic par l’association des parents d’élèves de l’école publique le 1 mars . Plus de 40 lots, un bon d’achat de 600€ à gagner ! Ouverture des portes à 12h. Restauration sur place. Réservation conseillée. au 06 98 49 21 52. .

Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne

