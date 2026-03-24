Super loto Salle Multi-activités Issigeac

Super loto

Salle Multi-activités Chemin des Écoliers Issigeac Dordogne

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Venez participer et jouer au super loto organisé par la Coopérative scolaire section de l’Amicale Laïque d’Issigeac, pour tenter votre chance de gagner de nombreux lots paniers garnis, menus gastronomiques, vidange automobile, plateaux de fromages, vins, viandes, et bons d’achat… plus de 2500 € de lot à remporter !!

Bourriche et bingo.

Cet événement convivial permettra de soutenir les projets pédagogiques de l’école (sorties scolaires, matériel éducatif, activités culturelles…).

Buvette et restauration sur place.

Ouverture de la salle à 13h. .

Salle Multi-activités Chemin des Écoliers Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine amicalelaiqueissigeac@gmail.com

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English : Super loto

L’événement Super loto Issigeac a été mis à jour le 2026-03-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides