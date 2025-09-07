Super Loto Rue des Écholères Jard-sur-Mer

Super Loto Rue des Écholères Jard-sur-Mer dimanche 7 septembre 2025.

Super Loto

Rue des Écholères Grande Salle des Ormeaux Jard-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07 12:30:00

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-07

.

Rue des Écholères Grande Salle des Ormeaux Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 7 50 51 64 84 animagesainteanne85@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Super Loto Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2025-08-23 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral