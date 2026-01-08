Super loto Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert
Salle des fêtes Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert Dordogne
Ouverture des portes 13h30. Nombreux lots à gagner. Tombola, buvette.
Salle des fêtes Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 50 62 97
English : Super loto
Doors open at 1:30pm. Numerous prizes to be won. Tombola, refreshments.
L’événement Super loto Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert a été mis à jour le 2026-01-05 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin