Super loto Salle de l’Auvinière Joué-sur-Erdre

Super loto

Salle de l’Auvinière Rue des Vallons de l’Erdre Joué-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : 2 – 2 – EUR

Début : 2025-11-02 14:00:00

fin : 2025-11-02

2025-11-02

Venez participer à un super loto le dimanche 2 novembre à Joué-sur-Erdre !

Les p’tites bouilles de Trans organisent leur loto !

Ouverture des portes à 12h.

Plein de cadeaux à gagner.

Bar, gâteaux, confiserie sur place.

Sur réservation. .

Salle de l’Auvinière Rue des Vallons de l’Erdre Joué-sur-Erdre 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 62 12 36 31

English :

Come and take part in a great bingo on Sunday, November 2 in Joué-sur-Erdre!

German :

Nehmen Sie am Sonntag, dem 2. November, an einem Superlotto in Joué-sur-Erdre teil!

Italiano :

Venite a partecipare a un grande lotto domenica 2 novembre a Joué-sur-Erdre!

Espanol :

¡Participe en una gran lotería el domingo 2 de noviembre en Joué-sur-Erdre!

