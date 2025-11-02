Super loto Salle de l’Auvinière Joué-sur-Erdre
Super loto Salle de l’Auvinière Joué-sur-Erdre dimanche 2 novembre 2025.
Super loto
Salle de l’Auvinière Rue des Vallons de l’Erdre Joué-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : 2 – 2 – EUR
Date : 
Début : 2025-11-02 14:00:00
Début : 2025-11-02 14:00:00
fin : 2025-11-02
Date(s) :
2025-11-02
Venez participer à un super loto le dimanche 2 novembre à Joué-sur-Erdre !
Les p’tites bouilles de Trans organisent leur loto !
Ouverture des portes à 12h.
Plein de cadeaux à gagner.
Bar, gâteaux, confiserie sur place.
Sur réservation. .
Salle de l’Auvinière Rue des Vallons de l’Erdre Joué-sur-Erdre 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 62 12 36 31
English :
Come and take part in a great bingo on Sunday, November 2 in Joué-sur-Erdre!
German :
Nehmen Sie am Sonntag, dem 2. November, an einem Superlotto in Joué-sur-Erdre teil!
Italiano :
Venite a partecipare a un grande lotto domenica 2 novembre a Joué-sur-Erdre!
Espanol :
¡Participe en una gran lotería el domingo 2 de noviembre en Joué-sur-Erdre!
