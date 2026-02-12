SUPER LOTO Journée de la Femme rue Champfeuillet Saint-Pourçain-sur-Sioule
SUPER LOTO Journée de la Femme rue Champfeuillet Saint-Pourçain-sur-Sioule dimanche 8 mars 2026.
SUPER LOTO Journée de la Femme
rue Champfeuillet Salle Bernard Coulon Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 14:00:00
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
entez votre chance lors de notre super loto ! De superbes lots à gagner séjours en Espagne et au Futuroscope, week-end en bateau, places Walibi et bien plus encore ! Ambiance conviviale garantie. Buvette et restauration sur place. Réservez vite !
.
rue Champfeuillet Salle Bernard Coulon Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 56 21 92
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
eep your luck at our super lottery! Great prizes to be won: trips to Spain and the Futuroscope, a weekend on a boat, Walibi tickets and much more! Friendly atmosphere guaranteed. Refreshments and catering on site. Book now!
L’événement SUPER LOTO Journée de la Femme Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de tourisme Val de Sioule