SUPER LOTO Journée de la Femme rue Champfeuillet Saint-Pourçain-sur-Sioule

SUPER LOTO Journée de la Femme

rue Champfeuillet Salle Bernard Coulon Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 14:00:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

entez votre chance lors de notre super loto ! De superbes lots à gagner séjours en Espagne et au Futuroscope, week-end en bateau, places Walibi et bien plus encore ! Ambiance conviviale garantie. Buvette et restauration sur place. Réservez vite !

rue Champfeuillet Salle Bernard Coulon Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 56 21 92

English :

eep your luck at our super lottery! Great prizes to be won: trips to Spain and the Futuroscope, a weekend on a boat, Walibi tickets and much more! Friendly atmosphere guaranteed. Refreshments and catering on site. Book now!

