Super loto Salle des Floralies La Baule-Escoublac

Super loto

Salle des Floralies Avenue des salines La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Début : 2026-02-07 18:00:00

fin : 2026-02-07 23:59:00

2026-02-07

Organisé par le GF Presqu’île 44 football féminin et animé par Johnny.

Ouverture des portes à 18 h et début du jeu à 20 h.

Restauration et buvette sur place.

Pas de réservation. 1er lot un bon d’achat de 1 200 €. .

Salle des Floralies Avenue des salines La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 88 11 14 47 sophiekeru@orange.fr

