Super loto Salle des Floralies La Baule-Escoublac
Super loto Salle des Floralies La Baule-Escoublac samedi 7 février 2026.
Super loto
Salle des Floralies Avenue des salines La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Début : 2026-02-07 18:00:00
fin : 2026-02-07 23:59:00
Date(s) :
2026-02-07
Organisé par le GF Presqu’île 44 football féminin et animé par Johnny.
Ouverture des portes à 18 h et début du jeu à 20 h.
Restauration et buvette sur place.
Pas de réservation. 1er lot un bon d’achat de 1 200 €. .
Salle des Floralies Avenue des salines La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 88 11 14 47 sophiekeru@orange.fr
