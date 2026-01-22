Super Loto Salle des Floralies La Baule-Escoublac

Super Loto

Salle des Floralies Place des Salines La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Début : 2026-02-22 12:00:00

2026-02-22

Grand Loto de La Baule animé par Gilles Souchet et organisé par la section pétanque Escoublac ASCE.

42 lots à gagner d’une valeur de 4500€.

Ouverture des portes à partir de 12h

Loto à partir de 14h

Sans réservation

Espèces et cartes bancaires acceptés

Restauration et buvette sur place.

Renseignements au 06.26.03.26.89 .

Salle des Floralies Place des Salines La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 10 20 17 94 dermaryse@hotmail.fr

