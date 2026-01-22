Super Loto Salle des Floralies La Baule-Escoublac
Super Loto Salle des Floralies La Baule-Escoublac dimanche 22 février 2026.
Super Loto
Salle des Floralies Place des Salines La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Début : 2026-02-22 12:00:00
fin : 2026-02-22
2026-02-22
Grand Loto de La Baule animé par Gilles Souchet et organisé par la section pétanque Escoublac ASCE.
42 lots à gagner d’une valeur de 4500€.
Ouverture des portes à partir de 12h
Loto à partir de 14h
Sans réservation
Espèces et cartes bancaires acceptés
Restauration et buvette sur place.
Renseignements au 06.26.03.26.89 .
Salle des Floralies Place des Salines La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 10 20 17 94 dermaryse@hotmail.fr
English :
