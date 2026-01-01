SUPER LOTO La Ferté-Vidame
SUPER LOTO La Ferté-Vidame samedi 31 janvier 2026.
SUPER LOTO
place des deux compères La Ferté-Vidame Eure-et-Loir
Début : 2026-01-31 18:30:00
fin : 2026-01-31
2026-01-31
Venez participez au SUPER LOTO et tentez de gagner de nombreux lots: Air Fryer, Spa…
1 carton à partir de 4€ et jusqu’à 12 cartons pour 30€, il y a même un bingo enfant pour 3€. Restauration sur place. Ouverture des portes dès 18h30 pour un loto à 20h.
Cette manifestation est organisée par l’APE de la Puisaye et de la Framboisière. .
place des deux compères La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 59 05 59 17 apepf@hotmail.com
English :
Come and take part in the SUPER LOTO and try to win numerous prizes: Air Fryer, Spa…
1 card from 4? and up to 12 cards for 30?, there’s even a children’s bingo for 3?. Catering on site.
This event is organized by APE de la Puisaye et de la Framboisière.
L’événement SUPER LOTO La Ferté-Vidame a été mis à jour le 2026-01-14 par OTs DU PERCHE