SUPER LOTO La Ferté-Vidame

Venez participez au SUPER LOTO et tentez de gagner de nombreux lots: Air Fryer, Spa…

1 carton à partir de 4€ et jusqu’à 12 cartons pour 30€, il y a même un bingo enfant pour 3€. restauration sur place.

Cette manifestation est organisée par l’APE de la Puisaye et de la Framboisière.

1 carton à partir de 4€ et jusqu’à 12 cartons pour 30€, il y a même un bingo enfant pour 3€. Restauration sur place. Ouverture des portes dès 18h30 pour un loto à 20h.

Cette manifestation est organisée par l’APE de la Puisaye et de la Framboisière. .

place des deux compères La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 59 05 59 17 apepf@hotmail.com

English :

Come and take part in the SUPER LOTO and try to win numerous prizes: Air Fryer, Spa…

1 card from 4? and up to 12 cards for 30?, there’s even a children’s bingo for 3?. Catering on site.

This event is organized by APE de la Puisaye et de la Framboisière.

