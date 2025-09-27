Super Loto Le Nautile La Forêt-Fouesnant

samedi 27 septembre 2025.

Super Loto

Le Nautile 2 Rue des Cerisiers La Forêt-Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date et horaire :

Début : 2025-09-27 20:00:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Super Loto de l’association La Forestoise + de 3500€ de lots à gagner.

Début du loto à 20h00.

Ouverture des portes à 17h30.

Réservations conseillées. .

Le Nautile 2 Rue des Cerisiers La Forêt-Fouesnant 29940 Finistère Bretagne +33 6 80 72 09 44

L’événement Super Loto La Forêt-Fouesnant a été mis à jour le 2025-08-21 par Office de tourisme La Forêt-Fouesnant