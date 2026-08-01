AGENDA · La Forêt-Fouesnant
Super Loto Le Nautile La Forêt-Fouesnant
dimanche 16 août 2026 · Le Nautile · La Forêt-Fouesnant
Informations pratiques
La Forêt-Fouesnant
Super Loto
Le Nautile 2 Rue des Cerisiers La Forêt-Fouesnant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 14:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Super Loto de l’association La Forestoise + de 4300€ de lots à gagner.
Début du loto à 14h00.
Réservations conseillées. .
Le Nautile 2 Rue des Cerisiers La Forêt-Fouesnant 29940 Finistère Bretagne +33 6 80 72 09 44
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English :
L’événement Super Loto La Forêt-Fouesnant a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme La Forêt-Fouesnant
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