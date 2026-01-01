Super loto Salle polyvalente Lamballe-Armor
Super loto Salle polyvalente Lamballe-Armor samedi 17 janvier 2026.
Super loto
Salle polyvalente Planguenoual Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 14:00:00
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
De nombreux lots à gagner ! Animé par Sylvie Sur réservation.
En faveur de l’amicale laïque de Saint-Aaron. .
Salle polyvalente Planguenoual Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 82 20 45 16
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Super loto Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor