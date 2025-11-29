Super loto Salle Eugène Le Roy Le Bugue

Super loto

Salle Eugène Le Roy 651 allée Paul-Jean Souriau Le Bugue Dordogne

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

20h45. Ouverture des portes 19h. Plus de 2000€ de lots à gagner. Bourriche, buvette et crêpes sur place. Parties spéciales (bingo et loto perso). 1,50€ à 15€ selon le nombre de cartons

Une soirée exceptionnelle animée par notre showman Dimitri !

Plus de 2000 € de lots à gagner !

TV, VTT, bons d’achat, jambon, coffrets gourmands, appareils électroménagers… et bien d’autres surprises !

Buvette et crêpes sur place toute la soirée !

Des parties de loto endiablées, de la bonne humeur et des cadeaux à gogo !

On vous attend avec vos sourires, votre bonne humeur… et un peu de chance pour décrocher les meilleurs lots !

Parties spéciales

Bingo (1€ le ticket)

Loto perso (2€ le ticket) .

Salle Eugène Le Roy 651 allée Paul-Jean Souriau Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 85 22 92

English :

20h45. Doors open: 7pm. Over 2000? in prizes to be won. Snacks, refreshments and crêpes on site. Special games (bingo and personal lotto). 1.50? to 15? depending on number of cards

German : Super loto

20h45. Die Türen werden um 19 Uhr geöffnet. Es gibt mehr als 2000? an Preisen zu gewinnen. Geldbörse, Getränke und Crêpes vor Ort. Sonderpartien (Bingo und persönliches Lotto). 1,50? bis 15? je nach Anzahl der Kartons

Italiano :

20h45. Apertura porte alle 19.00. In palio oltre 2.000 premi. Snack, rinfreschi e crêpes sul posto. Giochi speciali (bingo e lotto personale). da 1,50 a 15? a seconda del numero di carte

Espanol : Super loto

20h45. Apertura de puertas a las 19h. Más de 2.000? en premios. Aperitivos, refrescos y crepes in situ. Juegos especiales (bingo y lotería personal). de 1,50 a 15? según el número de cartones

L’événement Super loto Le Bugue a été mis à jour le 2025-11-18 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère