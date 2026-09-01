Super Loto Salle André Ravache Le Pouliguen
dimanche 27 septembre 2026 · Salle André Ravache · Le Pouliguen
Informations pratiques
Le Pouliguen
Super Loto
Salle André Ravache Place de la Duchesse Anne Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 14:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Le comité des oeuvres sociales vous propose un super loto animé par Johnny.
Au programme : bons d’achats, paniers garnis et nombreux lots à gagner.
Restauration et buvette sur place. .
Salle André Ravache Place de la Duchesse Anne Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 99 26 88 06
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English :
L’événement Super Loto Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44
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