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AGENDA · Le Pouliguen

Super Loto Salle André Ravache Le Pouliguen

dimanche 27 septembre 2026 · Salle André Ravache · Le Pouliguen

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Salle André Ravache
Adresse
Place de la Duchesse Anne
Ville
44510 Le Pouliguen
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Le Pouliguen

Super Loto

Salle André Ravache Place de la Duchesse Anne Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 14:00:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Le comité des oeuvres sociales vous propose un super loto animé par Johnny. 
Au programme : bons d’achats, paniers garnis et nombreux lots à gagner. 

Restauration et buvette sur place.    .

Salle André Ravache Place de la Duchesse Anne Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 99 26 88 06 

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English :

L’événement Super Loto Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44

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