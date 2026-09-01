Super Loto Salle André Ravache Le Pouliguen

Informations pratiques

Le Pouliguen

Super Loto

Salle André Ravache Place de la Duchesse Anne Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 14:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Le comité des oeuvres sociales vous propose un super loto animé par Johnny.

Au programme : bons d’achats, paniers garnis et nombreux lots à gagner.

Restauration et buvette sur place. .

Salle André Ravache Place de la Duchesse Anne Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 99 26 88 06

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English :

L’événement Super Loto Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44