Super loto Salle omnisport Le Sourn dimanche 8 février 2026.
Salle omnisport Rue de Malachappe Le Sourn Morbihan
Début : 2026-02-08 14:00:00
2026-02-08
Super loto animé par Marie JP avec un 1er lot de 1 000€ en bons d'achats et d'autres lots aux bons d'achats variés.
Buvette et restauration sur place.
Réservation sur place.
Salle omnisport Rue de Malachappe Le Sourn 56300 Morbihan Bretagne +33 6 67 65 11 66
L'événement Super loto Le Sourn a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté