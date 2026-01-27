Super loto Salle omnisport Le Sourn

Super loto

Salle omnisport Rue de Malachappe Le Sourn Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 14:00:00

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Super loto animé par Marie JP avec un 1er lot de 1 000€ en bons d’achats et d’autres lots aux bons d’achats variés.

Buvette et restauration sur place.

Réservation sur place. .

Salle omnisport Rue de Malachappe Le Sourn 56300 Morbihan Bretagne +33 6 67 65 11 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Super loto Le Sourn a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté