Super loto Les Gars de Joux Pontarlier dimanche 7 décembre 2025.

Salle des Capucins Pontarlier Doubs

Début : 2025-12-07 15:00:00
fin : 2025-12-07 20:00:00

2025-12-07

Organisé par la société de musique les Gars de Joux .
Super Loto animé par Speed Loto. Dotation uniquement en bons d’achat.   .

Salle des Capucins Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 72 32 58  pascal.courti@wanadoo.fr

L’événement Super loto Les Gars de Joux Pontarlier a été mis à jour le 2025-10-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS