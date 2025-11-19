Super loto Place de Presteigne Ligné
Super loto Place de Presteigne Ligné dimanche 4 janvier 2026.
Super loto
Place de Presteigne Le Préambule Ligné Loire-Atlantique
Début : 2026-01-04 12:00:00
fin : 2026-01-04
2026-01-04
L’assosiation Sportive de Tennis de Table de Ligné organise un super loto le dimanche 4 janvier !
Animé par Denise Beringuer.
Réservation par SMS. .
Place de Presteigne Le Préambule Ligné 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 62 12 36 31
English :
The Ligné Table Tennis Sports Association is organizing a super lotto on Sunday January 4!
German :
Der Tischtennis-Sportverein von Ligné veranstaltet am Sonntag, den 4. Januar ein tolles Lotto!
Italiano :
L’Associazione Tennis Tavolo di Ligné organizza una super lotteria domenica 4 gennaio!
Espanol :
La Asociación de Tenis de Mesa de Ligné organiza una gran lotería el domingo 4 de enero
