Super loto Place de Presteigne Ligné

Super loto Place de Presteigne Ligné dimanche 4 janvier 2026.

Super loto

Place de Presteigne Le Préambule Ligné Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-04 12:00:00
fin : 2026-01-04

Date(s) :
2026-01-04

L’assosiation Sportive de Tennis de Table de Ligné organise un super loto le dimanche 4 janvier !
Animé par Denise Beringuer.

Réservation par SMS.   .

Place de Presteigne Le Préambule Ligné 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 62 12 36 31 

English :

The Ligné Table Tennis Sports Association is organizing a super lotto on Sunday January 4!

German :

Der Tischtennis-Sportverein von Ligné veranstaltet am Sonntag, den 4. Januar ein tolles Lotto!

Italiano :

L’Associazione Tennis Tavolo di Ligné organizza una super lotteria domenica 4 gennaio!

Espanol :

La Asociación de Tenis de Mesa de Ligné organiza una gran lotería el domingo 4 de enero

L’événement Super loto Ligné a été mis à jour le 2025-11-19 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis