Super Loto Longfossé Longfossé

Début : 2025-08-24
fin : 2025-08-24
2025-08-24
SUPER LOTO à LONGFOSSÉ
Salle des fêtes de Longfossé
Animé par Phildeco
Organisé par le F.L.C Longfossé
Ouverture des portes 14h
Début des jeux 15h
Réservations 06 80 06 57 20
Venez tenter votre chance et passer un moment convivial ! .
Longfossé 62240 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 80 06 57 20
