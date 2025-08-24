Super Loto Longfossé Longfossé

SUPER LOTO à LONGFOSSÉ

Salle des fêtes de Longfossé

Animé par Phildeco

Organisé par le F.L.C Longfossé

Ouverture des portes 14h

Début des jeux 15h

Réservations 06 80 06 57 20

Venez tenter votre chance et passer un moment convivial ! .

Longfossé 62240 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 80 06 57 20

