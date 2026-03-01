Super loto Salle le Réservoir Lunéville

Super loto

Salle le Réservoir 2 cour de Verdun Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-08 14:00:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Organisé par la Lorraine Gymnastique super Loto au Réservoir le 08 mars 2026.

De nombreux lots à gagner (bons d’achat, électroménager, hifi…)

Ouverture des portes à 12h30, début des jeux à 14h.

1 carton 4 euros, 3 cartons 10 euros, 7 cartons 20 euros.

Réservations au 06 62 14 93 47Tout public

.

+33 6 62 14 93 47

English :

Organized by Lorraine Gymnastique super Loto at the Réservoir on March 08, 2026.

Lots of prizes to be won (vouchers, household appliances, hifi, etc.)

Doors open at 12.30pm, games start at 2pm.

1 card 4 euros, 3 cards 10 euros, 7 cards 20 euros.

Reservations on 06 62 14 93 47

