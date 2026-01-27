Super Loto Luynes

Super Loto

Dimanche 8 février, rendez-vous au collège Lucie et Raymond Aubrac de Luynes pour le Super Loto organisé par le F.S.E. !

10 parties + 1 super partie finale et de nombreux lots à gagner (dons d’achat, équipements pour la maison, panier apéro…)

.

Sunday, February 8, at the Collège Lucie et Raymond Aubrac in Luynes for the Super Loto organized by the F.S.E.!

10 games + 1 super final game and lots of prizes to be won (gifts, home equipment, aperitif baskets…)

