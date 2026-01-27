Super Loto Luynes
Super Loto Luynes dimanche 8 février 2026.
Super Loto
19 Rue Victor Hugo Luynes Indre-et-Loire
Tarif :
Date :
Début : 2026-02-08 14:00:00
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-02-08
Dimanche 8 février, rendez-vous au collège Lucie et Raymond Aubrac de Luynes pour le Super Loto organisé par le F.S.E. !
10 parties + 1 super partie finale et de nombreux lots à gagner (dons d’achat, équipements pour la maison, panier apéro…)
.
19 Rue Victor Hugo Luynes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 13 51 11 57
English :
Sunday, February 8, at the Collège Lucie et Raymond Aubrac in Luynes for the Super Loto organized by the F.S.E.!
10 games + 1 super final game and lots of prizes to be won (gifts, home equipment, aperitif baskets…)
L’événement Super Loto Luynes a été mis à jour le 2026-01-27 par ADT 37