Super loto Salle Gautier Capuçon Mansle-les-Fontaines
Super loto Salle Gautier Capuçon Mansle-les-Fontaines samedi 7 février 2026.
Super loto
Salle Gautier Capuçon Route de Montignac Mansle-les-Fontaines Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 20:30:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
.
Salle Gautier Capuçon Route de Montignac Mansle-les-Fontaines 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 82 72 65
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Super loto Mansle-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de tourisme Destination Nord Charente