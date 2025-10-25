Super Loto Marolles-sous-Lignières
Super Loto Marolles-sous-Lignières samedi 25 octobre 2025.
Super Loto
13 Rue des Faubourgs Marolles-sous-Lignières Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25 19:00:00
fin : 2025-10-25
Date(s) :
2025-10-25
Samedi 25 octobre MAROLLES-SOUS-LIGNIERES Super Loto. A 19h ouverture des portes à la salle des fêtes.
Le comité des fêtes de Marolles-sous-Lignières organise un loto avec de nombreux lots des bons d’achat, ordinateur portable, robot multi-fonctions, enceinte connectée, tablette et de nombreux autres lots.
Ouverture des portes à 19h pour un début des jeux à 20h30.
Sur place buvette, sandwichs et patisserie (pique nique interdit)
Tarifs 3€ le carton, 15€ la plaque de 6, 8, 12 cartons, 10€ la formule jeux + vitrine (3€ le carton enfant)
Tombola gratuite.
Réservations +33 (0)6 12 19 79 15 +33 (0)3 25 42 39 96 .
13 Rue des Faubourgs Marolles-sous-Lignières 10130 Aube Grand Est +33 3 25 42 39 96
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Super Loto Marolles-sous-Lignières a été mis à jour le 2025-10-02 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance