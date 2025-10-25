Super Loto Marolles-sous-Lignières

Super Loto Marolles-sous-Lignières samedi 25 octobre 2025.

13 Rue des Faubourgs Marolles-sous-Lignières Aube

Samedi 25 octobre MAROLLES-SOUS-LIGNIERES Super Loto. A 19h ouverture des portes à la salle des fêtes.

Le comité des fêtes de Marolles-sous-Lignières organise un loto avec de nombreux lots des bons d’achat, ordinateur portable, robot multi-fonctions, enceinte connectée, tablette et de nombreux autres lots.

Ouverture des portes à 19h pour un début des jeux à 20h30.

Sur place buvette, sandwichs et patisserie (pique nique interdit)

Tarifs 3€ le carton, 15€ la plaque de 6, 8, 12 cartons, 10€ la formule jeux + vitrine (3€ le carton enfant)

Tombola gratuite.

Réservations +33 (0)6 12 19 79 15 +33 (0)3 25 42 39 96 .

13 Rue des Faubourgs Marolles-sous-Lignières 10130 Aube Grand Est +33 3 25 42 39 96

