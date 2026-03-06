Super Loto Masevaux-Niederbruck

Super Loto

Rue du Stade Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-03 20:00:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Super Loto du Handball Club de Masevaux (tirage électronique) avec plus de 6000€ de lots trottinette électrique, PS5 avec jeu, places pour le concert de M. Pokora, expérience circuit et bons d’achat de 40 à 500€. Gros lot un vol en montgolfière pour 2 personnes. Jeux spéciaux, surprises, buvette et pâtisseries. Réservations par téléphone ou mail lotohandmasevaux@gmail.com

Le Handball club de Masevaux organise un Super Loto avec plus de 6000€ de lots à gagner. Le tirage se fera de manière électronique.

Au programme de la soirée voisins gagnants, tirage fidélité, jeux spéciaux et garde ou joue, avec de nombreux lots à remporter

– Trottinette électrique

– PS5 avec jeu

– 2 places pour le concert de M. Pokora

– Expérience circuit à l’anneau du Rhin

– Bons d’achat de 40 à 500€

– Le super lot Un vol en Montgolfière pour 2 personnes

Deux jeux spéciaux seront proposés (3€ le jeu ou 5€ les 2), avec jusqu’à 150€ en bons d’achat à gagner par jeu.

Au total, 36 lots et plusieurs tirages auront lieu tout au long de la soirée, avec de nombreuses surprises pour les habitués et des tirages anniversaires. Des pochettes de la Française des jeux seront attribuées en cas d’ex-aequo.



Les cartons et planches seront fournis uniquement par le club 1 carton 5€ (le 6ème offert pour 5 cartons achetés) Planches de 12€ à 35€ ou de 18€ à 40€.

Buvette et petite restauration sur place avec pâtisseries maison.

Réservations possibles par téléphone ou par mail. .

Rue du Stade Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 6 88 06 92 25 lotohandmasevaux@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Masevaux Handball Club?s Super Loto (electronic draw) with over ?6,000 in prizes: electric scooter, PS5 with game, tickets for M. Pokora concert, tour experience and vouchers from ?40 to ?500. Grand prize: a hot-air balloon flight for 2. Special games, surprises, refreshments and pastries. Reservations by phone or e-mail: lotohandmasevaux@gmail.com

