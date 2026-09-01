Super Loto Mazeray
vendredi 25 septembre 2026 · Mazeray
Informations pratiques
Mazeray
Super Loto
Salle des fêtes Mazeray Charente-Maritime
Tarif : 2 – 2 – EUR
par carton
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Le Super Loto des « Michel en Vadrouille » vous attend. Plus de 2 000 € de bons cadeaux sont à gagner, dont un premier lot de 500 €. Ouverture des portes à 19h. Sur place : bingo, tombola, buvette et restauration. Réservations conseillées.
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Salle des fêtes Mazeray 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 56 76 91 55
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L’événement Super Loto Mazeray a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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