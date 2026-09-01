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AGENDA · Mazeray

Super Loto Mazeray

vendredi 25 septembre 2026 · Mazeray

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Adresse
Salle des fêtes
Ville
17400 Mazeray
Département
Charente-Maritime
Tarif
2 2 par carton

Mazeray

Super Loto

Salle des fêtes Mazeray Charente-Maritime

Tarif : 2 – 2 – EUR

par carton

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-25

Le Super Loto des « Michel en Vadrouille » vous attend. Plus de 2 000 € de bons cadeaux sont à gagner, dont un premier lot de 500 €. Ouverture des portes à 19h. Sur place : bingo, tombola, buvette et restauration. Réservations conseillées.
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Salle des fêtes Mazeray 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 56 76 91 55 

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English :

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L’événement Super Loto Mazeray a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

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