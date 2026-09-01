Informations pratiques

Mazeray

Super Loto

Salle des fêtes Mazeray Charente-Maritime

Tarif : 2 – 2 – EUR

par carton

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Le Super Loto des « Michel en Vadrouille » vous attend. Plus de 2 000 € de bons cadeaux sont à gagner, dont un premier lot de 500 €. Ouverture des portes à 19h. Sur place : bingo, tombola, buvette et restauration. Réservations conseillées.

.

Salle des fêtes Mazeray 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 56 76 91 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

false

L’événement Super Loto Mazeray a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge