Super loto Meymac

Super loto Meymac vendredi 28 novembre 2025.

Avenue du Gaud Meymac Corrèze

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2025-11-28
fin : 2025-11-28

2025-11-28

Super loto des écoles à gagner nombreux lots séjour Costa Brava, entrée Futuroscope, Vulcania, robot cuisine
soin du corps et nombreuses entrées activités/parc
Partie spéciale enfants avec à gagner trottinette électrique, laser game et encore des tas de lots !

Sandwichs & Buvette
Pique-nique interdit

1 carton 4 €
3 cartons 10€
7 cartons 20€
Sans réservation   .

Avenue du Gaud Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 21 20 77  apem19250@gmail.com

