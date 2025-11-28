Super loto Meymac

Super loto

Super loto des écoles à gagner nombreux lots séjour Costa Brava, entrée Futuroscope, Vulcania, robot cuisine

soin du corps et nombreuses entrées activités/parc

Partie spéciale enfants avec à gagner trottinette électrique, laser game et encore des tas de lots !

Sandwichs & Buvette

Pique-nique interdit

1 carton 4 €

3 cartons 10€

7 cartons 20€

Sans réservation .

Avenue du Gaud Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 21 20 77 apem19250@gmail.com

