Super loto Meymac vendredi 28 novembre 2025.
Avenue du Gaud Meymac Corrèze
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Super loto des écoles à gagner nombreux lots séjour Costa Brava, entrée Futuroscope, Vulcania, robot cuisine
soin du corps et nombreuses entrées activités/parc
Partie spéciale enfants avec à gagner trottinette électrique, laser game et encore des tas de lots !
Sandwichs & Buvette
Pique-nique interdit
1 carton 4 €
3 cartons 10€
7 cartons 20€
Sans réservation .
Avenue du Gaud Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 21 20 77 apem19250@gmail.com
