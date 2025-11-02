Super Loto mme de Sévigné

La Charbonnière Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-02 14:00:00

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-11-02

Participez au loto organisé par l’école élémentaire et l’association des Parents d’élèves Mme de Sévigné

Salle de la Charbonnière, Espace E. Landrain.

Ouverture des portes à 12h.

2600€ de bons d’achat et autres lots. .

La Charbonnière Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 75 79 87 65

English :

Take part in the bingo organized by the elementary school and the Mme de Sévigné Parents’ Association

German :

Nehmen Sie am Lotto teil, das von der Grundschule und der Elternvereinigung Mme de Sévigné organisiert wird

Italiano :

Partecipare alla tombola organizzata dalle scuole elementari e dall’Associazione dei genitori di Mme de Sévigné

Espanol :

Participar en el bingo organizado por las escuelas primarias y la Asociación de Padres Mme de Sévigné

L’événement Super Loto mme de Sévigné Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2025-10-29 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis