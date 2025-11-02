Super Loto mme de Sévigné Ancenis-Saint-Géréon
Super Loto mme de Sévigné Ancenis-Saint-Géréon dimanche 2 novembre 2025.
Super Loto mme de Sévigné
La Charbonnière Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-02 14:00:00
fin : 2025-11-02
Date(s) :
2025-11-02
Participez au loto organisé par l’école élémentaire et l’association des Parents d’élèves Mme de Sévigné
Salle de la Charbonnière, Espace E. Landrain.
Ouverture des portes à 12h.
2600€ de bons d’achat et autres lots. .
La Charbonnière Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 75 79 87 65
English :
Take part in the bingo organized by the elementary school and the Mme de Sévigné Parents’ Association
German :
Nehmen Sie am Lotto teil, das von der Grundschule und der Elternvereinigung Mme de Sévigné organisiert wird
Italiano :
Partecipare alla tombola organizzata dalle scuole elementari e dall’Associazione dei genitori di Mme de Sévigné
Espanol :
Participar en el bingo organizado por las escuelas primarias y la Asociación de Padres Mme de Sévigné
L’événement Super Loto mme de Sévigné Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2025-10-29 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis