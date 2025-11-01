Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Super loto Salle des fêtes de Gouze Mont samedi 1 novembre 2025.

Salle des fêtes de Gouze 11 Route du Bourg Mont Pyrénées-Atlantiques

Ouverture des portes.
20h Début du loto. Nombreux lots et bons d’achats à gagner.   .

Salle des fêtes de Gouze 11 Route du Bourg Mont 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   comitemalg@gmail.com

