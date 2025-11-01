Super loto Salle des fêtes de Gouze Mont
Super loto Salle des fêtes de Gouze Mont samedi 1 novembre 2025.
Super loto
Salle des fêtes de Gouze 11 Route du Bourg Mont Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-01
fin : 2025-11-01
Date(s) :
2025-11-01
Ouverture des portes.
20h Début du loto. Nombreux lots et bons d’achats à gagner. .
Salle des fêtes de Gouze 11 Route du Bourg Mont 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine comitemalg@gmail.com
English : Super loto
German : Super loto
Italiano :
Espanol : Super loto
L’événement Super loto Mont a été mis à jour le 2025-10-29 par OT Coeur de Béarn