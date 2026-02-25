Super loto Montardon

Super loto Montardon dimanche 8 mars 2026.

Salle polyvalente Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08

2026-03-08

Au profit de l’école de Montardon. Nombreux lots à gagner.
Buvette et gourmandises sur place. Vente de crêpes et pop corn.   .

Salle polyvalente Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 22 63 

L’événement Super loto Montardon a été mis à jour le 2026-02-23 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran