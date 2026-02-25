Super loto Montardon
Super loto Montardon dimanche 8 mars 2026.
Super loto
Salle polyvalente Montardon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 1 – 1 – 1 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08
2026-03-08
Au profit de l’école de Montardon. Nombreux lots à gagner.
Buvette et gourmandises sur place. Vente de crêpes et pop corn. .
Salle polyvalente Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 22 63
English : Super loto
