Super loto

Salle polyvalente Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Au profit de l’école de Montardon. Nombreux lots à gagner.

Buvette et gourmandises sur place. Vente de crêpes et pop corn. .

Salle polyvalente Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 22 63

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Super loto

L’événement Super loto Montardon a été mis à jour le 2026-02-23 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran