Super Loto

Salle des Triots Montcornet Ardennes

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Ouverture des portes 12h45 début des jeux 14h

Salle des Triots Montcornet 08090 Ardennes Grand Est +33 6 83 46 92 88

English :

Doors open 12.45pm Games start 2pm

German :

Türöffnung 12.45 Uhr Beginn der Spiele 14 Uhr

Italiano :

Le porte aprono alle 12.45. Le partite iniziano alle 14.00

Espanol :

Apertura de puertas a las 12.45 h. Inicio de los partidos a las 14.00 h

L’événement Super Loto Montcornet a été mis à jour le 2025-11-08 par Ardennes Tourisme