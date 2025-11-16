Super Loto Montcornet
Super Loto Montcornet dimanche 16 novembre 2025.
Super Loto
Salle des Triots Montcornet Ardennes
Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-16
2025-11-16
Ouverture des portes 12h45 début des jeux 14h
Salle des Triots Montcornet 08090 Ardennes Grand Est +33 6 83 46 92 88
English :
Doors open 12.45pm Games start 2pm
German :
Türöffnung 12.45 Uhr Beginn der Spiele 14 Uhr
Italiano :
Le porte aprono alle 12.45. Le partite iniziano alle 14.00
Espanol :
Apertura de puertas a las 12.45 h. Inicio de los partidos a las 14.00 h
