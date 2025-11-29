Super Loto Salle des fêtes Moulins

Super Loto

Salle des fêtes Place de Lattre de Tassigny Moulins Allier

Début : 2025-11-29 14:00:00

fin : 2025-11-30

Super loto spécial bons d’achats animé par Stella et Myriam ! Organisé par la Confrérie Moulinoise du Piquenchâgne. Buffet et buvette sur place ! Réservation conseillée, il n’y aura pas de place pour tout le monde alors n’attendez plus !

English :

Super voucher bingo hosted by Stella and Myriam! Organized by the Confrérie Moulinoise du Piquenchâgne. Buffet and refreshments on site! Reservations recommended, as there won’t be room for everyone, so don’t delay!

German :

Superlotto mit speziellen Einkaufsgutscheinen, moderiert von Stella und Myriam! Organisiert von der Confrérie Moulinoise du Piquenchâgne. Buffet und Erfrischungsgetränke vor Ort! Reservierung empfohlen, es wird nicht genug Platz für alle geben, also warten Sie nicht länger!

Italiano :

Super tombola dei buoni spesa organizzata da Stella e Myriam! Organizzata dalla Confrérie Moulinoise du Piquenchâgne. Buffet e rinfreschi in loco! È consigliata la prenotazione, perché non ci sarà posto per tutti, quindi non aspettate oltre!

Espanol :

Súper bingo de vales organizado por Stella y Myriam Organizado por la Confrérie Moulinoise du Piquenchâgne. Buffet y refrescos in situ Se recomienda reservar, ya que no habrá sitio para todos, ¡así que no espere más!

