Super loto Salle des fêtes Moutiers-les-Mauxfaits
Super loto Salle des fêtes Moutiers-les-Mauxfaits samedi 21 février 2026.
Super loto
Salle des fêtes Route de la Tranche Moutiers-les-Mauxfaits Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 20:30:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
.
Salle des fêtes Route de la Tranche Moutiers-les-Mauxfaits 85540 Vendée Pays de la Loire +33 7 85 04 66 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Super loto Moutiers-les-Mauxfaits a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral