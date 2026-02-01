SUPER LOTO MVB

St-Hilaire-de-Loulay Montaigu-Vendée Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 12:00:00

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

.

St-Hilaire-de-Loulay Montaigu-Vendée 85600 Vendée Pays de la Loire +33 6 78 42 43 83 lotobcl@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement SUPER LOTO MVB Montaigu-Vendée a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Terres de Montaigu