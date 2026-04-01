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Super loto salle des fêtes Robert Sauvion Naintré

Super loto salle des fêtes Robert Sauvion Naintré

Super loto salle des fêtes Robert Sauvion Naintré samedi 18 avril 2026.

Lieu : salle des fêtes Robert Sauvion

Adresse : 31 rue Anatole France Naintré

Ville : 86530 Naintré

Département : Vienne

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Naintré

Super loto

salle des fêtes Robert Sauvion 31 rue Anatole France Naintré Naintré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 19:30:00
fin : 2026-04-18 23:59:00

Date(s) :
2026-04-18

Le Eight concept billard club de Naintré organise son loto
**Samedi 18 avril à partir de 19h à la salle des fêtes de Naintré.**
**Nombreux lots, tombola… Buvette et restauration sur place.**
Les bénéfices de cet événement permettront d’aider à financer le para-billard adapté, l’aménagement d’un nouveau local et de mettre en avant des jeunes joueurs et les féminines.   .

salle des fêtes Robert Sauvion 31 rue Anatole France Naintré Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 29 09 06 

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English : Super loto

L’événement Super loto Naintré a été mis à jour le 2026-04-08 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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