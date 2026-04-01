Super loto salle des fêtes Robert Sauvion Naintré
Super loto salle des fêtes Robert Sauvion Naintré samedi 18 avril 2026.
Naintré
Super loto
salle des fêtes Robert Sauvion 31 rue Anatole France Naintré Naintré Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 19:30:00
fin : 2026-04-18 23:59:00
Date(s) :
2026-04-18
Le Eight concept billard club de Naintré organise son loto
**Samedi 18 avril à partir de 19h à la salle des fêtes de Naintré.**
**Nombreux lots, tombola… Buvette et restauration sur place.**
Les bénéfices de cet événement permettront d’aider à financer le para-billard adapté, l’aménagement d’un nouveau local et de mettre en avant des jeunes joueurs et les féminines. .
salle des fêtes Robert Sauvion 31 rue Anatole France Naintré Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 29 09 06
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Super loto
L’événement Super loto Naintré a été mis à jour le 2026-04-08 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
À voir aussi à Naintré (Vienne)
- Concert de printemps ! salle des fêtes Robert Sauvion Naintré 11 avril 2026
- Broyage de végétaux à la déchèterie de Naintré (sur inscription) Laumont Naintré Naintré 16 avril 2026
- Le Cabas en folie ! salle des fêtes Robert Sauvion Naintré 24 avril 2026
- Baudiment Circuit n°36 Naintré Vienne 1 mai 2026
- Concours de puzzle de la MJC ! Salle du Riveau Naintré 6 juin 2026