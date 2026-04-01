Super loto salle des fêtes Robert Sauvion Naintré

Naintré

Super loto

salle des fêtes Robert Sauvion 31 rue Anatole France Naintré Naintré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 19:30:00

fin : 2026-04-18 23:59:00

Date(s) :

2026-04-18

Le Eight concept billard club de Naintré organise son loto

**Samedi 18 avril à partir de 19h à la salle des fêtes de Naintré.**

**Nombreux lots, tombola… Buvette et restauration sur place.**

Les bénéfices de cet événement permettront d’aider à financer le para-billard adapté, l’aménagement d’un nouveau local et de mettre en avant des jeunes joueurs et les féminines. .

salle des fêtes Robert Sauvion 31 rue Anatole France Naintré Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 29 09 06

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English : Super loto

L’événement Super loto Naintré a été mis à jour le 2026-04-08 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne