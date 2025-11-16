Super Loto Salle polyvalente Neuilly-le-Réal

Super Loto

Salle polyvalente Le Bourg Neuilly-le-Réal Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 14:00:00

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Venez tenter votre chance au Super Loto du Comité des Fêtes ! Plus de 3000 € de lots à gagner bons d’achat, jambons, dindes, champagne, appareils électroménagers et bien plus encore. Ambiance conviviale et suspense garantis !

.

Salle polyvalente Le Bourg Neuilly-le-Réal 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 79 16 47

English :

Come and try your luck at the Comité des Fêtes Super Loto! Over 3,000? worth of prizes to be won, including vouchers, hams, turkeys, champagne, household appliances and much more. Fun and suspense guaranteed!

German :

Versuchen Sie Ihr Glück beim Super-Lotto des Festkomitees! Es gibt mehr als 3000 Euro zu gewinnen: Einkaufsgutscheine, Schinken, Truthähne, Champagner, Haushaltsgeräte und vieles mehr. Gesellige Atmosphäre und Spannung garantiert!

Italiano :

Venite a tentare la fortuna al Super Loto del Comité des Fêtes! In palio oltre 3.000 premi, tra cui buoni acquisto, prosciutti, tacchini, champagne, elettrodomestici e molto altro. Atmosfera amichevole e suspense garantita!

Espanol :

¡Ven a probar suerte en la Super Loto del Comité des Fêtes! Más de 3.000 euros en premios para ganar, entre vales, jamones, pavos, champán, electrodomésticos y mucho más. ¡Ambiente agradable y suspense garantizados!

L’événement Super Loto Neuilly-le-Réal a été mis à jour le 2025-11-03 par Office du tourisme de Moulins & sa région