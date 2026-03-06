Super loto Nousty
Super loto Nousty dimanche 8 mars 2026.
Super loto
Salle des sports Nousty Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
Pour être sûrs d’être bien installés, pensez d’ores et déjà à réserver vos places. + de 4000€ de lots. Ouverture des portes dès 13h. .
Salle des sports Nousty 64420 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine animation.pns@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Super loto
L’événement Super loto Nousty a été mis à jour le 2026-03-04 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran