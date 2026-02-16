SUPER LOTO salle des fêtes Edouard Suire Oyré

SUPER LOTO

salle des fêtes Edouard Suire 3 route de Leugny Oyré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

Ouverture de la salle à 12h30/ Début des jeux 14h30

1900€ de cartes cadeaux à gagner

Ligne continue/Tombola/Partie spéciale/Partie enfants

1 Carton 3€ 6 Cartons 10€ 12 Cartons 20€

Partie spéciale 1 Carton 2€ 3 Cartons 5€

Partie enfant 1 Carton 1€ .

salle des fêtes Edouard Suire 3 route de Leugny Oyré 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 29 33 93

English : SUPER LOTO

