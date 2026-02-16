SUPER LOTO salle des fêtes Edouard Suire Oyré
SUPER LOTO salle des fêtes Edouard Suire Oyré dimanche 15 mars 2026.
SUPER LOTO
salle des fêtes Edouard Suire 3 route de Leugny Oyré Vienne
Début : 2026-03-15
fin : 2026-03-15
2026-03-15
Ouverture de la salle à 12h30/ Début des jeux 14h30
1900€ de cartes cadeaux à gagner
Ligne continue/Tombola/Partie spéciale/Partie enfants
1 Carton 3€ 6 Cartons 10€ 12 Cartons 20€
Partie spéciale 1 Carton 2€ 3 Cartons 5€
Partie enfant 1 Carton 1€ .
salle des fêtes Edouard Suire 3 route de Leugny Oyré 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 29 33 93
L’événement SUPER LOTO Oyré a été mis à jour le 2026-02-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne