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AGENDA · Paulx

SUPER LOTO Paulx

samedi 5 septembre 2026 · Paulx

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Rue du Terrain des Sports
Ville
44270 Paulx
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Paulx

SUPER LOTO

Rue du Terrain des Sports Paulx Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 17:00:00
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

SUPER LOTO
Nombreux lots, restauration et buvette sur place. Ouverture des portes à 17h et début des parties à 20h.   .

Rue du Terrain des Sports Paulx 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 42 15 39 72  lereveilpaluceen.animation@gmail.com

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English :

SUPER LOTO

L’événement SUPER LOTO Paulx a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Sud Retz Atlantique

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