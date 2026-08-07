AGENDA · Paulx
SUPER LOTO Paulx
samedi 5 septembre 2026 · Paulx
Informations pratiques
Paulx
SUPER LOTO
Rue du Terrain des Sports Paulx Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 17:00:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
SUPER LOTO
Nombreux lots, restauration et buvette sur place. Ouverture des portes à 17h et début des parties à 20h. .
Rue du Terrain des Sports Paulx 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 42 15 39 72 lereveilpaluceen.animation@gmail.com
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English :
SUPER LOTO
L’événement SUPER LOTO Paulx a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Sud Retz Atlantique
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