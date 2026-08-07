Informations pratiques

Paulx

SUPER LOTO

Rue du Terrain des Sports Paulx Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 17:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

SUPER LOTO

Nombreux lots, restauration et buvette sur place. Ouverture des portes à 17h et début des parties à 20h. .

Rue du Terrain des Sports Paulx 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 42 15 39 72 lereveilpaluceen.animation@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

SUPER LOTO

L’événement SUPER LOTO Paulx a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Sud Retz Atlantique