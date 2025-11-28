Super loto Salle Malacrida Pélissanne

Super loto

Vendredi 28 novembre 2025 à partir de 18h.

Ouverture des portes à 17h. Salle Malacrida Avenue Saint-Roch Pélissanne Bouches-du-Rhône

Les Licornes du désert vous proposent un super loto avec un super gros lot une voiture est à gagner !

Vous avez la possibilité d’acheter vos cartons à l’avance pour

– les parties classiques

– la partie spéciale pour la voiture* avec cartons spéciaux

Vous avez aussi la possibilité de prendre des cartons directement sur place, aux même tarifs.



De nombreux lots sont à gagner, dont une Peugeot 208 (partie spéciale) !



En participant à ce loto, vous soutenez le projet d’Anaïs et Cathy au Rallye des Gazelles 2026 et à leur soutien à Cœur de Gazelles au Maroc.





*La partie spéciale sera annulée en cas de vente de cartons spéciaux inférieurs à 900 unités. .

Salle Malacrida Avenue Saint-Roch Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 70 95 12 leslicornesdudesert@gmail.com

English :

The jackpot a car to win !

German :

Die Wüsteneinhörner bieten Ihnen ein Superlotto mit einem Super-Hauptgewinn: Es gibt ein Auto zu gewinnen!

Italiano :

Gli Unicorni del Deserto organizzano una super lotteria con un super jackpot: in palio un’automobile!

Espanol :

Los Unicornios del Desierto organizan una superlotería con un superbote: ¡un coche para ganar!

