Super loto Salle Malacrida Pélissanne
Super loto Salle Malacrida Pélissanne vendredi 28 novembre 2025.
Super loto
Vendredi 28 novembre 2025 à partir de 18h.
Ouverture des portes à 17h. Salle Malacrida Avenue Saint-Roch Pélissanne Bouches-du-Rhône
Les Licornes du désert vous proposent un super loto avec un super gros lot une voiture est à gagner !
Vous avez la possibilité d’acheter vos cartons à l’avance pour
– les parties classiques
– la partie spéciale pour la voiture* avec cartons spéciaux
Vous avez aussi la possibilité de prendre des cartons directement sur place, aux même tarifs.
De nombreux lots sont à gagner, dont une Peugeot 208 (partie spéciale) !
En participant à ce loto, vous soutenez le projet d’Anaïs et Cathy au Rallye des Gazelles 2026 et à leur soutien à Cœur de Gazelles au Maroc.
*La partie spéciale sera annulée en cas de vente de cartons spéciaux inférieurs à 900 unités. .
Salle Malacrida Avenue Saint-Roch Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 70 95 12 leslicornesdudesert@gmail.com
English :
The jackpot a car to win !
German :
Die Wüsteneinhörner bieten Ihnen ein Superlotto mit einem Super-Hauptgewinn: Es gibt ein Auto zu gewinnen!
Italiano :
Gli Unicorni del Deserto organizzano una super lotteria con un super jackpot: in palio un’automobile!
Espanol :
Los Unicornios del Desierto organizan una superlotería con un superbote: ¡un coche para ganar!
