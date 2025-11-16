Super loto Espace Georges Jouvin Pertuis

Super loto

Dimanche 16 novembre 2025 à partir de 14h. Espace Georges Jouvin 116 Rue Henri Silvy Pertuis Vaucluse

Début : 2025-11-16 14:00:00

fin : 2025-11-16

2025-11-16

Le super loto des Vitrines de pertuis organisé le 16 novembre à 14h00 salle Georges Jouvin.

Buvette et restauration sur place

Ouverture des portes à 12h00

Paiements acceptés par CB et espèces .

Espace Georges Jouvin 116 Rue Henri Silvy Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 08 56 67 vitrinesdepertuis@wanadoo.fr

English :

The Vitrines de pertuis super loto on November 16 at 2pm in the Salle Georges Jouvin.

German :

Das Superlotto der Vitrines de pertuis, das am 16. November um 14.00 Uhr im Salle Georges Jouvin organisiert wurde.

Italiano :

Le Vitrines de pertuis super loto si terranno il 16 novembre alle 14.00 nella Salle Georges Jouvin.

Espanol :

Las Vitrinas de pertrechos super loto se celebrarán el 16 de noviembre a las 14.00 horas en la Sala Georges Jouvin.

L’événement Super loto Pertuis a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de Tourisme de Pertuis